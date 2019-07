Koppeltje stuurt reisfoto naar ouders, maar ziet gênant detail over het hoofd

Een Brits koppel is met het schaamrood op de wangen thuisgekomen van vakantie. Op één van hun vakantiekiekjes waren ze een seksgerelateerd item vergeten te verbergen.

Kelsey Poole was onlangs met haar vriend Elliot op vakantie in de Turkse stad Antalya. De 22-jarige brunette uit Suffolk maakte samen met Elliot enkele selfies om haar ouders op de hoogte te houden.

Niet naïef







Op het eerste gezicht leken de kiekjes onschuldig, maar de vader van Kelsey merkte op dat er een tube glijmiddel op het kastje stond. Kelsey probeerde zich er eerst nog uit te praten door te zeggen dat het een crème was voor de knie van haar vriend, maar zo naïef was haar vader niet. “Papa heeft ingezoomd en is zeker van zijn stuk”, reageerde Kelseys mama. Kelsey en haar vriend schaamden zich dood, maar zowel het koppel als de ouders van Kelsey konden er hartig om lachen.

In een deuk

Toen ze terug thuis kwamen, moesten ze hun ouders weer onder ogen zien. “Maar dat viel best mee. Mijn ouders zien de humor er wel van in, ook al lag ik in een deuk door sommige Twitter-opmerkingen en zei mijn vader dat hij het niet hoefde te horen”, vertelde Kelsey aan LADbible.