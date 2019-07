Uitverkocht Cactusfestival aan laatste avond begonnen

In het Brugse Minnewaterpark is de 38ste editie van het Cactusfestival aan haar laatste avond begonnen. Het Belgische dEUS mag afsluiten. De organisatie blikt nu al tevreden terug op een geslaagde – en uitverkochte – editie. Voor het eerst in zijn bestaan was het Cactusfestival volledig uitverkocht nog voor de deuren opengingen. “Een primeur,” aldus organisator Patrick Keersebilck, “want ons publiek is traditioneel erg laat met het kopen van tickets.” In het park vlakbij het Brugse station was het iedere avond gezellig druk. “De eerste dag van het festival is het altijd een beetje zoeken, daardoor was het bij momenten erg druk aan de bar en de toiletten. Maar ik ben nu al erg tevreden, het was weer een topeditie.”

Zowel tijdens de opbouw als tijdens het festival zelf werd een beroep gedaan op honderden vrijwilligers. “Stuk voor stuk gemotiveerde enthousiaste mensen die zich volledig inzetten voor Cactus”, zegt Keersebilck. “Zonder hen zou dit nooit lukken.” ‘Cactus’ is ondertussen een vaste waarde in het Vlaamse festivalland. Niet enkel de ligging, maar ook het ene podium maakt het erg toegankelijk voor jong en oud. Jong geweld verzamelt bekertjes terwijl de iets oudere muziekliefhebbers tussen twee concerten in wat uitrusten op een picknickdekentje.

De eerste dag van het festival was bijna een uitsluitend Belgische avond met Faces on TV, SX, Goose en Oscar and the Wolf. Enkel de opener, Eliza, kwam van de andere kant van het Kanaal. Zaterdag was het Minnewaterpark getuige van de wederopstanding van Dead Man Ray. Daarna mochten eerst Cat Power en daarna Joe Jackson het podium bestijgen. Afsluiter op zaterdag was het Britse Bloc Party.

“Vandaag (zondag) heb ik erg genoten van Aldous Harding. Ze kreeg de voorbije weken erg veel airplay, en had misschien wel wat hoger op onze affiche mogen staan. Straks zijn Trixie Whitley en tot slot dEUS aan de beurt. Die laatste band komt erg graag naar Cactus, en wordt ongetwijfeld een fantastische afsluiter. En daarna ga ik even uitrusten, vooraleer te beginnen aan de 39ste editie”, lacht Keersebilck.

bron: Belga