Miljardair Jeffrey Epstein aangehouden voor sekshandel met minderjarigen

De Amerikaanse investeringsbankier Jeffrey Epstein werd gisteren gearresteerd op verdenking van nieuwe aantijgingen van sekshandel met minderjarigen, berichtten Amerikaanse media vandaag. Hij moet morgen voor de federale rechter in New York verschijnen. Volgens de krant Miami Herald wordt Epstein ervan beschuldigd tientallen minderjarigen in Florida en New York mishandeld te hebben. CNN berichtte dat de feiten dateren van de periode tussen 2002 en 2005. Op de Amerikaanse gevangeniswebsite is terug te vinden dat de 66-jarige miljardair in een detentiecentrum in New York wordt vastgehouden.

Het is niet de eerste zaak tegen de ondernemer. In november berichtte de Miama Herald over een geheime deal die Alexander Acosta, de huidige minister van Werk onder president Donald Trump, in 2008 als openbaar aanklager in Florida sloot met Epstein. Volgens de krant zou Epstein bekentenissen hebben afgelegd over twee aanklachten voor prostitutie, waardoor hij een federale rechtszaak kon vermijden en slechts 13 maanden cel kreeg.







Bron: Belga