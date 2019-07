Kris Van Dijck (N-VA) “diep beschaamd” om ongeval onder invloed

Kris Van Dijck (N-VA) is “diep beschaamd” omdat hij enkele dagen geleden onder invloed van alcohol een aanhangwagen heeft aangereden. Dat zegt de voorzitter van het Vlaams Parlement en burgemeester van Dessel in een mededeling. “Ik ben me ervan bewust dat dit echt niet kan”, schrijft hij. Van Dijck zal zijn vergoeding als parlementsvoorzitter van deze maand aan een fonds voor verkeersslachtoffers schenken. Deze middag raakte bekend dat Van Dijck in de nacht van dinsdag op woensdag in beschonken toestand een ongeval met stoffelijke schade heeft veroorzaakt. Hij zou 1,4 promille alcohol in het bloed gehad hebben toen hij met zijn wagen op een aanhangwagen inreed.

Van Dijck bevestigt in zijn mededeling het verhaal. “Met een glas te veel op reed ik een aanhangwagen aan”, zegt hij. “Ik ben me ervan bewust dat dit echt niet kan en ik schaam me hiervoor zeer diep. Zeker vanuit mijn functie heb ik een voorbeeldrol. Ik bied dan ook mijn oprechte excuses aan.”







Van Dijck zegt dat hij de klok niet kan terugdraaien, maar er wel alles aan wil doen om zijn fout recht te zetten. “Ik zal mijn vergoeding als parlementsvoorzitter van deze maand aan een fonds voor verkeersslachtoffers schenken. En ik zal de straf aanvaarden die ik verdien.”

“Drinken en rijden gaan niet samen. Gisteren niet, morgen niet maar ook heden niet. En ik hoor dat te weten”, besluit Van Dijck.

bron: Belga