Copa América – Messi gaat bronzen medaille niet afhalen: “Wil geen deel uitmaken van deze corruptie”

Een erg geëmotioneerde Lionel Messi paste zaterdagavond voor de medailleceremonie na afloop van de troostfinale op de Copa América. Daarin versloeg zijn Argentinië uittredend winnaar Chili met 2-1. Messi zelf kreeg voor rust – en nog maar voor de tweede keer in zijn carrière – een rode kaart onder de neus geschoven na een opstootje met Gary Medel. “Ik ben mijn medaille niet gaan afhalen, omdat ik geen deel wil uitmaken van deze corruptie”, liet Messi na afloop in de coulissen van de Corinthians Arena in Sao Paulo noteren. “Er zijn verschillende redenen waarom ik niet gegaan ben”, stak de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar van wal. “De belangrijkste reden is dat ik niets te maken wil hebben met deze corrupte organisatie. Er is een gebrek aan respect. Wij zijn het moe dat scheidsrechters het spektaktel bederven.”

Messi doelde hiermee uiteraard op het zeer twijfelachtige optreden van de Ecuadoriaanse scheidsrechter Zambrano in de verloren halve finale woensdag tegen gastland Brazilië (2-0). De Argentijnen dienden na afloop ook een klacht in bij de Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie Conmebol voor “groteske arbitragefouten”. De Argentijnse voetbalbond (AFA) beschuldigde de Braziliaanse veiligheidsdienst van president Jair Bolsonaro ervan de communicatie met de videoscheidsrechter te hebben verstoord. Op die manier konden twee fases, die de Argentijnen een penalty hadden kunnen opleveren, niet correct beoordeeld worden.

Messi meende zaterdag ook om die reden te zijn uitgesloten. “Ik krijg vandaag een rode kaart voor mijn kritiek op het systeem. Dit opstootje had ook met geel afgehandeld kunnen worden. Maar ik zeg altijd de waarheid en dat wordt niet altijd in dank afgenomen. Die rode kaart is hun tegenmaatregel.”

De voorbije Copa América was een zoveelste frustratie voor de 32-jarige Messi bij de Argentijnse nationale ploeg. De ster van Barcelona kon zijn land nog nooit een internationale titel schenken en dat lukte ook de voorbije weken niet. In het verleden haalde hij vier keer de finale van een groot toernooi (1x het WK en 3x de Copa América), maar telkens verloor hij de finale. Deze keer moet hij vrede nemen met brons.

bron: Belga