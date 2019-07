Tour de France – Fuglsang houdt geen breuken over aan valpartij

Jakob Fuglsang heeft niets gebroken na zijn stevige crash in de openingsetappe van de Tour. De Deense kopman van Team Astana had wel vier hechtingen boven het rechteroog nodig en ook zijn rechterknie werd geraakt. Dat laat de Kazachse ploeg zaterdagavond weten. Fuglsang kwam samen met nog een aantal andere renners ten val op minder dan 20 km van de streep in Brussel. Hij kon, bebloed en beschaafd, snel weer op de fiets kruipen en werd door zijn teamgenoten terug naar het peloton geloodst. Na de aankomst werd de Deen overgebracht naar de medische truck van de Tourorganisatie voor verder onderzoek.

“Een snijwonde boven het oog vereiste vier hechtingen en hij heeft ook schaafwonden aan zijn knie, schouder en elleboog. Een scan toonde geen breuken aan maar de echo van de knie wijst op meerdere kneuzingen rond de knie”, laat de ploeg weten.

Fuglsang doet zelf het verhaal van de crash. “Op het moment dat we naar voor reden om uit de problemen te blijven, viel een renner voor mij. Ik kon hem niet ontwijken en viel. Zo wilde ik de Tour niet beginnen. Ik ben tevreden dat ik niets heb gebroken, zodat ik kan verder koersen. We zullen zien hoe het morgen is.”

De 34-jarige Fuglsang won vorige maand de Dauphiné en eind april Luik-Bastenaken-Luik. De Deen rijdt al het hele seizoen op een hoog niveau (met o.a. ook winst in de Ruta del Sol) en wordt beschouwd als een belangrijke kandidaat voor het podium in Parijs.

bron: Belga