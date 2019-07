Moeilijke keuze tussen Lacrim en Black Eyed Peas op Les Ardentes

Aan het hoofdpodium van het festival Les Ardentes in Luik was het vrijdagavond over de koppen lopen voor de Black Eyed Peas. De Amerikaanse groep trad op als trio en de festivalgangers lieten hun enthousiasme duidelijk blijken door mee te zingen en dansen met songs als “Shut Up”, “I Gotta Feeling” en “Hey Mama”. Op hetzelfde moment trad de Franse rapper Lacrim op op het podium van Wallifornia Beach. Een uur voordien mocht de Belgische rapper Roméo Elvis het hoofdpodium op, net voor de Black Eyed Peas. Het gaat om twee verschillende stijlen, maar voor beide optredens was er veel volk. Roméo Elvis, bekend van het nummer “Malade”, trad in 2017 al eens op op Les Ardentes. Omdat de populariteit van de rapper de voorbije twee jaar verder groeide, mocht hij deze keer Wallifornia Beach inruilen voor het hoofdpodium.

Op Wallifornia Beach staan steeds vaker grote namen. Om een stormloop te vermijden, wat in het verleden al voor problemen zorgde, wordt de ruimte gesloten als de limiet bereikt is.

De apperatuur die de politie en het parket inzetten om drugs op te sporen, lijkt doeltreffend te zijn. Toch werden enkele festivalgangers opgepakt.

bron: Belga