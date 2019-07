Mike Teunissen sprint naar zege in openingsetappe

De Nederlander Mike Teunissen (Jumbo-Visma) heeft vandaag in Brussel de eerste etappe in de 106e Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij is meteen ook de eerste drager van de gele trui. Teunissen toonde zich de beste in een massasprint na een rit over 194,5 km met start in Sint-Jans-Molenbeek en finish aan het Kasteel van Laken. Hij haalde het voor de Slovaak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) en de Australiër Caleb Ewan (Lotto Souda). Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) was de beste Belg op de achtste plaats. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) werd tiende.

Morgen staat een tweede rit in Brussel op het programma. De renners werken dan een ploegentijdrit af over 27,6 km tussen het Paleizenplein en de Eeuwfeestlaan aan het Atomium.







Greg Van Avermaet (CCC) mag de ploegentijdrit in de bolletjestrui rijden. De olympisch kampioen van Rio kwam vandaag als eerste boven op de Muur van Geraardsbergen. Hij maakte deel uit van een kopgroep van vier die al meteen na de start voor de aanval koos. Zij verzamelden een maximale voorsprong van 3:35. Toen Avermaet de bergpunten op zak had, liet hij zich weer uitzakken. De overige drie aanvallers, Xandro Meurisse (Wanty-Gobert), de Eritreeër Natnael Berhane (Cofidis) en de Deen Mads Würtz Schmidt (Katusha) werden op 65 km van de streep gegrepen. De Fransman Stéphane Rossetto (Cofidis) waagde kort na de hergroepering een aanval en zong het uit tot 9 km van de aankomst. Daarna was het woord aan de snelle mannen voor de verwachte massasprint. In de voorbereiding op die sprint gebeurde op zo’n anderhalve km van de meet een val. Onder meer de Nederlandse topsprinter Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) was bij de slachtoffers.

bron: Belga