Brand legt drooginstallatie biogasbedrijf in de as

Bij een brand bij biogasbedrijf Arbio in Arendonk is zaterdag in de vroege ochtend een drooginstallatie in vlammen opgegaan. Dat bevestigt zaakvoerder Tim Keysers aan Belga. De drooginstallatie is volledig vernield. De brand bij Arbio ontstond door broeivorming waardoor een deel van de mest in brand vloog. Het bedrijf heeft twee drooginstallaties, een van de twee is volledig vernield, de andere bleef bespaard.

In het bedrijf wordt biogas geproduceerd, het restproduct wordt gedroogd en daar liep het zaterdag mis.

“Ik heb nog niet becijferd hoeveel dit verlies ons kost maar het zal niet niks zijn. Gelukkig kunnen we onze activiteiten verderzetten met de andere drooginstallatie”, besluit Keysers.

bron: Belga