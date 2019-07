Belgian Cats halen olympische kwalificaties en hebben grote kans op deelname aan Spelen

Dankzij de 72-56 zege tegen Hongarije vandaag op het EK basketbal voor vrouwen in Belgrado verzekerden de Belgian Cats zich van een deelnamebewijs voor één van de olympische kwalificatietoernooien op weg naar Tokio 2020. De Belgische vrouwen behouden zo alle kansen om hun droom op deelname aan de Spelen te realiseren. In februari volgend jaar (in principe tussen 2 en 10 februari) zal België terechtkomen in een groep met vier landen, waarvan de eerste drie zich plaatsen voor de Olympische Spelen (24 juli-9 augustus). Antwerpen toonde zich al geïnteresseerd in de organisatie van één van de groepen.

Europa is het enige continent dat zijn landen rechtstreeks laat plaatsen voor een olympisch kwalificatietoernooi. De top-6 van het EK – Servië, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, België en de winnaar van Rusland-Zweden – kwalificeerde zich. Verder nemen vier teams uit Amerika deel, vier teams uit Azië en twee Afrikaanse landen.







Wereldkampioen Verenigde Staten en organiserend land Japan hebben een speciale status in die kwalificatietoernooien. Beide landen zijn al gekwalificeerd voor de Spelen, maar nemen toch deel aan het toernooi. Hun ticket schuift dus door naar het volgend gerangschikt land. Tegen begin november zullen alle gekwalificeerde landen bekend zijn. De loting is voorzien aan het einde van het jaar.

Op 22 juli wordt ook al opnieuw geloot voor de kwalificaties van het EK in 2021. De drie kwalificatiefases zijn geprogrammeerd in november 2019, november 2020 en februari 2021. De top-6 van dat toernooi plaatst zich opnieuw voor kwalificatietoernooien, ditmaal voor het WK in 2022, met voor het eerst slechts twaalf landen (en geen zestien meer zoals vorig jaar in Tenerife).

Frankrijk en Spanje dienden al een gezamenlijke kandidatuur in voor de organisatie van het komende EK, net als Zweden en Oekraïne. De beslissing waar het EK plaatsvindt, wordt op 15 juli in München genomen.

bron: Belga