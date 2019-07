SHOCKING. Zo vaak moet je je vaatdoeken wassen

Wanneer was de laatste keer dat je je vaatdoeken nog eens een wasbeurt hebt gegeven? Vorige week? Of die keer toen je een vlek harde pastasaus op je vaatdoek zag?

We weten allemaal dat we onze handdoeken en lakens meer moeten wassen dan dat we in eerste instantie dachten, maar vaatdoeken zien we wel eens over het hoofd. Wat blijkt nu? Ralitsa Prodanova, een schoonmaakexperte vertelt aan Metro UK dat we elke dag onze vaatdoeken moeten wassen of op z’n minst iedere dag een andere moeten gebruiken.







Ja, elke dag.

Bacteriën

Als je dat niet doet, kan je je volgens Ralitsa blootstellen aan verschillende soorten bacteriën en kan je een voedselvergiftiging oplopen. Oeps.

“Vaatdoeken zijn de perfecte broedplaats voor bacteriën”, aldus Ralitsa. “Door ze te gebruiken kunnen ze vochtig en warm zijn, waardoor het aantal bacteriën snel kan toenemen.”