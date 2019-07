Manchester United houdt Andreas Pereira langer aan boord

Manchester United heeft het contract van Andreas Pereira verlengd tot medio 2023, met een optie op nog een extra jaar. Dat maakten de Mancunians vandaag bekend op hun website. De Belgische Braziliaan had nog maar een overeenkomst tot eind volgend seizoen. Hij kwam het voorbije seizoen tot 22 officiële duels voor Man Utd, waarin hij één keer scoorde. De 23-jarige Pereira, die in Duffel werd geboren en jarenlang Belgisch jeugdinternational was, ligt al sinds juli 2012 onder contract op Old Trafford. Voordien kreeg hij zijn opleiding bij Lommel en PSV. Pereira maakte zijn debuut in de hoofdmacht van Manchester United in augustus 2014, maar een doorbraak bleef uit. Na uitleenbeurten aan Granada (2016-2017) en Valencia (2017-2018) was het voorbije seizoen zijn beste ooit in rood-witte loondienst. Hij kwam 22 keer in actie, waaronder vijftien keer in de Premier League.

In september vorig jaar maakte Pereira ook zijn debuut voor de Seleçao in de vriendschappelijke interland bij El Salvador (0-5 winst). Aangezien het maar om een oefenduel ging, kan hij in de toekomst nog steeds voor de Rode Duivels uitkomen. Die kans lijkt wel eerder klein. Pereira gaf al meermaals aan ervan te dromen voor Brazilië te kunnen spelen.







Bron: Belga