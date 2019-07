Gerechtelijk onderzoek humanitaire visa – “Mogelijk enig misverstand in communicatie”

Het parket van Antwerpen meldt in een persmededeling naar aanleiding van het foutieve bericht over de aanhouding van Lies Verlinden in de zaak-Kucam dat “de communicatie tussen het parket en Apache mogelijk enig misverstand heeft teweeggebracht”.

Apache had vrijdagavond melding gemaakt van de aanhouding van Lies Verlinden en had daar ook de schriftelijke bevestiging van het Antwerpse parket van gekregen. Volgens de nieuwssite gaat het niet om “mogelijk enig misverstand” maar over “een misverstand” bij het parket. De auteur van het artikel vraagt om een gesprek.

Apache laat weten dat het “op een deontologisch correcte manier handelde”. “Dat het misverstand bij het parket leidde tot een foutief bericht, is een kwalijke zaak voor alle partijen”, luidt het in een mededeling.

bron: Belga