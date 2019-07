Chili weigert toelating tot het land aan medestanders Venezolaanse president Maduro

Chili zal de toelating tot het land weigeren aan een honderdtal Venezolanen die gelinkt worden aan de dictatuur van president Nicolás Maduro. Dat maakte de Chileense president Sebastian Piñera bekend, een dag na de publicatie van een VN-rapport over de mensenrechtensituatie in Venezuela. “We gaan meer dan honderd personen die rechtstreeks gelinkt worden aan de dictatuur in Venezuela de toegang tot Chili weigeren. Het gaat om personen die deel uitmaken van de Venezolaanse regering”, zei Piñera op een persconferentie.

De verklaring komt een dag na de voorstelling in Genève door de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, de linkse oud-presidente van Chili, Michelle Bachelet. Het rapport is kritisch voor de mensenrechtensituatie in Venezuela.







“Het is een noodzakelijk en nuttig rapport om de ernstige en tragische problemen van Venezuela aan te pakken”, zei de huidige, rechtse president Piñera. Hij kondigde aan dat hij Bachelet zou vragen om “de bewijzen in het rapport voor te leggen aan het Internationaal Strafhof” en de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties op te roepen “waakzaam te zijn voor de mensenrechtensituatie in Venezuela”.

In het rapport spreekt Bachelet, die van 19 tot 21 juni Venezuela bezocht, van een “extreem hoog” aantal mogelijke buitengerechtelijke executies in Venezuela. Ze betreurt dat de regering van Maduro de voorbije tien jaar een strategie heeft ontrold “om politieke tegenstanders en critici te neutraliseren, onderdrukken en veroordelen”.

De Venezolaanse regering beweert dat het VN-rapport bol staat van “onzorgvuldigheden” en “fouten”. Chili heeft de voorbije jaren het op twee na hoogste aantal Venezolaanse vluchtelingen opgevangen van heel Latijns-Amerika, ongeveer 400.000 vluchtelingen in totaal. Enkel Colombia en Peru gaan het land vooraf.

