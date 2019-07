Cactusfestival sluit eerste dag af met Oscar and The Wolf

Het Brugse Cactusfestival sluit vandaag 5 juli de eerste dag af met headliner Oscar and The Wolf. De Belgische band vulde de afgelopen jaren al enkele keren het Sportpaleis maar keert nu toch terug naar een wat kleiner publiek. De dagtickets voor vrijdag zijn dan ook al even uitverkocht. Ook de komende dagen kunnen festivalgangers genieten van een gevarieerd aanbod aan artiesten. “We hebben een heel breed publiek en zorgen er dus elk jaar voor dat er voor elk wat wils is”, aldus directeur Patrick Keersebilck. “Dat is dit jaar zeker gelukt. We hebben ook een grote variatie aan genres en een mooie mix tussen gevestigde internationale namen en nieuw talent.” De directeur is blij dat ze ook grotere bands naar Brugge kunnen halen. “Oscar and The Wolf vult normaal Sportpaleizen van meer dan 23.000 toeschouwers maar toch komen ze bij ons spelen voor zo’n 10.000 bezoekers”, zegt Patrick Keersebilck.

Naast verschillende genres hebben de organisatoren ook rekening gehouden met de man-vrouwverhouding op de affiche. “We proberen als organisatie wel rekening te houden met het feit dat er voldoende vrouwen op onze affiche staan. Al weet je op voorhand nooit of dat ook effectief lukt. Dit jaar zijn we daar zeker in geslaagd”, vertelt directeur Patrick Keersebilck.

Het muziekfestival loopt nog tot zondag 7 juli in het Brugse Minnewaterpark.

bron: Belga