Africa Cup 2019 – Benin zorgt voor verrassing en schakelt outsider Marokko uit

Benin heeft vrijdag in de achtste finales van de Africa Cup in Egypte outsider Marokko uitgeschakeld na strafschoppen. Na zowel 90 als 120 minuten stond het 1-1. Moise Adilehou (54.) bracht de Beniners verrassend op voorsprong, maar Leganes-aanvaller Youssef En Nesyri (76.) maakte een kwartiertje voor tijd gelijk op aangeven van Mbark Boussoufa (ex-Gent en -Anderlecht). Ajax-vedette Hakim Ziyech kreeg in de 96e minuut dé kans op de kwalificatie voor de Marokkanen vanop de stip, maar miste zijn strafschop. Verlengingen dus.

In de verlengingen werd niet gescoord, en dus moesten strafschoppen uitsluitsel brengen. Benin miste geen enkele penalty, bij Marokko faalde zowel Boufal als En Nesyri. In de kwartfinales treft Benin de winnaar van Oeganda-Senegal.

bron: Belga