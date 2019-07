Moordzaak eindelijk opgelost na 33.000 jaar

“Heel, heel, heel lang geleden, toen hadden alle mensen van dat hele lange haar.” Het liedje van Samson en Gert is wellicht wat simpel en kinderachtig, maar toch geeft het een goed beeld van hoe we ons onze voorouders inbeelden. Simpel, goedig en met een knuppel in de hand. Maar uit een nieuw onderzoek blijkt dat er 33.000 jaar geleden ook al sluwe moordenaars rondliepen.

Over onze voorouders weten we relatief weinig. Archeologen en andere wetenschappers doen hun best om de geheimen van het verleden beetje bij beetje te onthullen, maar toch heerst er nog veel onduidelijkheid. Dankzij een nieuw onderzoek van de universiteit van Tübingen is een moordzaak van 33.000 jaar geleden nu eindelijk opgelost.

Schedelletsel







In 1941 stootten Roemeense mijnwerkers niet alleen op het stoffelijk overschot van verschillende beren, maar ook op een menselijke schedel die verschillende letsels vertoonde. Destijds al werden de resten onderzocht door wetenschappers, maar die konden niet achterhalen of de wonden voor of na de dood werden toegebracht. Met behulp van CT-scans en artificiële schedels zijn wetenschappers van de universiteit van Tübingen er nu achter gekomen dat de persoon in kwestie wel degelijk overleed aan een hoofdletsel. Waarschijnlijk was de dader linkshandig en gebruikte hij of zij een knuppel om zijn tegenstander – die voor hem stond – uit te schakelen. Onze voorouders waren dus zeker niet allemaal zachtaardige oermensen.