“Julie” zet studenten in het zak in naam van kotbaas Appeltans

Wie voor komend academiejaar een kot in Leuven heeft gehuurd, kan weleens zonder het te beseffen het slachtoffer zijn geworden van de beruchte kotbaas Appeltans. Een jonge vrouw genaamd “Julie” staat in voor het contact en zou de koten zelf hebben gekocht, maar dat blijkt een leugen.

De koten van de familie Appeltans hebben op z’n zachtst gezegd een bedenkelijke reputatie. Vader Arnold en zoon Manu kwamen de voorbije jaren meermaals in opspraak. Vorig jaar nog moesten ze 30.000 euro terugbetalen omdat verschillende koten niet voldeden aan de Vlaamse Wooncode.

Pseudoniemen







Samen zouden Arnold en Manu Appeltans meer dan duizend koten bezitten. Omdat ze zich bewust zijn van hun slechte reputatie, gebruiken ze allerlei pseudoniemen zoals “Gérard” of de naam van hun nv, Arlimo. Ook die pseudoniemen zijn intussen gekend bij studenten en dus moesten ze op zoek naar een andere oplossing. Daarom regelt sinds dit jaar een jonge studente “Julie” de verhuur van verschillende koten, zo melden Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg.

“Julie”

Begin mei werd de website www.kot-link.com aangemaakt. Daarop staan elf kotgebouwen van de familie Appeltans. Wie contact opneemt, komt uit bij een jonge Limburgse. Zij promoot de koten ook op sociale media, leidt geïnteresseerde studenten rond en regelt de contracten. Als mensen informeren naar de link met Appeltans, dan luidt het antwoord dat zij de koten gekocht heeft en dat de familie Appeltans er niets meer mee te maken heeft. Op het contract, dat de jonge vrouw “in opdracht” ondertekent, staat echter Arlimo nv als verhuurder. Ook de telefoonnummers zijn die van Arnold en Manu. De Leuvense politie vraagt studenten, die slachtoffer zijn van misleidende informatie van de koteigenaar, om contact met haar op te nemen.

Wie zeker wil zijn van een goed kot, kiest volgens de politie best voor een studentenkamer met een kotlabel. Dit bestaan in twee kleuren naargelang het werd uitgereikt door de stad Leuven of de KU Leuven. In beide gevallen werd een dergelijk kot immers gecheckt door de diensten van een van beide instanties op minimale normen van woonkwaliteit en brandveiligheid.