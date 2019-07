De (eerste) regisseur van ‘The Lord Of The Rings’-serie op Amazon Prime is bekend

De regiestoel van ‘The Lord of the Rings’ is niet langer vacant – tenminste, voor de eerste twee afleveringen. Niemand minder dan ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’-regisseur J.A. Bayona zal dan achter de camera van de prestigieuze en peperdure tv-herwerking van Amazon staan.

Bayona zal de eerste twee afleveringen van de reeks regisseren en gaat ook als uitvoerend producent aan de slag. Naast zijn regiewerk voor ‘Jurassic World’ stond de Spaanse cineast ook aan het roer van films als ‘A Monster Calls’, ‘The Impossible’ en ‘The Orphanage’. Voor televisie regisseerde hij de eerste twee afleveringen van de Showtime-reeks ‘Penny Dreadful’.

J.R.R. Tolkien created one of the most extraordinary and inspiring stories of all time. I can’t wait to take audiences around the world to Middle-earth and have them discover the wonders of the Second Age, with a never before seen story.https://t.co/imSFOSh5MJ

— JA Bayona (@FilmBayona) 3 juillet 2019