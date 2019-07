Vrouw dood aangetroffen in woning in Neupré

Een dame van 56 is woensdag dood aangetroffen in haar woning in de rue des Bouvreuils in Neupré. Dat meldt RTL Info donderdag. Het parket van Luik werd op de hoogte gebracht omdat het overlijden mogelijk een criminele oorzaak heeft. De omstandigheden rond het overlijden zijn nog niet duidelijk. Een onderzoeksrechter kwam ter plaatse en het onderzoek wordt geleid door de federale gerechtelijke politie. Volgens een getuige “hoorden de buren geroep”.

Het is de 33-jarige partner van de vrouw die het lichaam ontdekte in hal van de woning, schrijft La Dernière Heure. Volgens de vaststellingen van de wetsdokter werd het slachtoffer verschillende keren geslagen, mogelijk met een baketballknuppel. De partner van de vrouw wordt beschouwd als een verdachte. Hij zou een weinig overtuigende uitleg hebben verschaft over zijn tijdsbesteding. De man is overgedragen aan de gerechtelijke politie van Luik voor verdere ondervraging.

bron: Belga