Meer fraude met dienstencheques bloot gelegd

Bij controle in de dienstenchequesector in 2018 is in ruim de helft van de gevallen een inbreuk vastgesteld, een pak meer dan in 2015. De toename wijst vooral op een veel gerichtere controle, zo meldt De Tijd vandaag. De Vlaamse inspectiediensten hebben vorig jaar 254 controles uitgevoerd in de sector van de dienstenchequebedrijven. Bij ruim de helft zijn inbreuken vast gesteld. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Vlaamse sociale inspectie.

Dienstencheques zijn vouchers waarmee een uur huishoudhulp kan worden betaald. Ze mogen niet gebruikt worden voor verzorging of voor het schoonmaken van niet-private ruimten.







De Vlaamse overheid probeert gerichter te controleren waardoor de pakkans bij de inspecties vergroot. Ook valsheid in geschrifte kwam aan de oppervlakte. Bij 48 inbreuken werd vorig jaar voorgesteld de onterecht verkregen subsidies terug te vorderen. Ruim 3 miljoen euro is terugbetaald, het grootste deel door ondernemingen.

Volgens de sectorfederatie Federgon is de inspectie bijzonder streng en beschouwt ze elke fout als een inbreuk.

bron: Belga