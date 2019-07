EK basket (v) – Match tegen Hongarije is “belangrijkste in geschiedenis Belgisch basketbal”

De Belgian Cats zijn er donderdag op het EK niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales. Na één verlenging verloren Emma Meesseman en co. met 84-80 van Frankrijk. Zaterdag spelen de Belgen tegen Hongarije om een ticket voor één van de olympische kwalificatietoernooien. De confrontatie met Hongarije “is misschien wel de belangrijkste in de geschiedenis van het Belgisch basketbal”, liet Ann Wauters optekenen. “We hebben vandaag karakter getoond. We hebben opnieuw het België van de voorbije jaren gezien, en dat is toch echt belangrijk. We zijn heel ontgoocheld, want hier zat iets in. Dat is duidelijk. Nu moeten we voor die top zes gaan. Het zal niet eenvoudig zijn, maar ik heb vertrouwen. Zeker als we op deze manier blijven spelen.”

“We keken in het begin van de wedstrijd tegen een achterstand van 15 punten aan”, reageerde Julie Allemand. “De druk viel weg en we begonnen ons spel te spelen, want we hadden niets meer te verliezen. We kwamen tamelijk snel terug in de match, en daardoor kregen we opnieuw vertrouwen. Op het eind waren details bepalend, want we hadden echt wel de wedstrijd in handen. Tien seconden voor het einde van de reguliere speeltijd dacht ik echt dat we zouden winnen. We hadden alleen een goede defence nodig om geen driepunter meer te slikken. En dan zie ik Ayayi helemaal alleen staan om te werpen, dat was een grote fout van ons. Uiteindelijk mist ze, maar is de offensieve rebound voor hen, dat maakt ook deel uit van het spel. Het is balen dat we nog die driepunter tegen krijgen. We waren klaar voor 40, maar niet voor 45 minuten. In de verlenging zag je dat we erg moe waren, en bovendien heeft de arbitrage ons zeker niet bevoordeeld. Ze floten onterecht twee overtredingen op Gruda. En het was ook een tegenslag dat Emma Meesseman met vijf fouten naar de kant moest.”

“We hebben ons in defensief opzicht getoond, ondanks 33 punten van Gruda. We hebben echt hard geknokt en daar kunnen we trots op zijn. Maar toch is er nu vooral ontgoocheling. Dit is een bittere pil, want met uitzondering van het eerste quarter, verdienden we die zege. We moeten snel de focus verleggen. Zaterdag is het voor mij opnieuw een halve finale. Want er staat een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi op het spel”, besloot Allemand.

bron: Belga