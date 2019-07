Rami Malek wil geen jihadist spelen in nieuwe James Bond

Acteur Rami Malek heeft in een interview met het Britse dagblad Daily Mirror onthuld dat hij akkoord was om in de nieuwe James Bond-film het booswicht te spelen, op één grote voorwaarde: zijn personage mocht niet religieus of ideologisch gedreven zijn.

“Het is een geweldig personage en ik heb er heel veel zin in, al had ik eerst mijn bedenkingen voorgelegd aan Cary (Cary Joji Fukunaga, de regisseur, nvdr.)”, aldus Malek. “Ik vertelde hem dat we mijn personage niet mogen associëren met ideologisch of religieus gedreven terrorisme. Daar stond ik niet achter, dus als dat hun keuze was geweest, was ik uit het project gestapt.”







Malek, die Egyptische roots heeft, won dit jaar nog een Oscar voor zijn rol van Queen-frontman Freddie Mercury in ‘Bohemian Rhapsody’. Eind april werd hij gecast voor de rol van slechterik in de 25ste James Bond-film, waarvan de opnames momenteel plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk.

Nog geen titel

De officiële synopsis van de film beschrijft het personage van Malek als “een mysterieuze schurk, gewapend met gevaarlijke, geavanceerde technologie”.

De nieuwe film met de iconische Britse meesterspion verschijnt in april volgend jaar in de zalen. Een officiële titel is er nog niet, al zou de Bondsite MI6-HQ.com wel de hand gelegd hebben op een gelekt document van de filmproductie, waarop de titel ‘A Reason To Die’ prijkte.