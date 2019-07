Helft Amerikanen wil klassiek ontbijt vervangen door… pizza

Een nipte meerderheid van de Amerikanen zou zijn granola of ontbijtgranen ’s morgens met veel plezier inruilen voor een stuk koude pizza. Dat blijkt uit een recente enquête, die ook leert dat een pizza Hawaï helemaal niet zo populair is als we wel denken.

Ontbijtplekken zouden dringend pizza op hun menu moeten zetten, want uit een bevraging van Slice, een Amerikaanse pizzabestelapp, blijkt dat 53% van de inwoners van de Verenigde Staten zijn klassiek ontbijt zou laten staan voor een koud stuk van de Italiaanse specialiteit. Ze vinden het dus lekkerder dat bijvoorbeeld roereitjes of kom vol Frosties. En de bevraging bij duizenden gebruikers van de applicatie leverde nog meer opmerkelijke resultaten op.

Een houtoven en geen ansjovis aub







Zo heeft 54% van de bevraagden liever geen ananas op zijn pizza. De pizza Hawaï is dus zeker geen publiekslieveling. Zelfs in de gelijknamige staat is niet iedereen er zot van. In Oregon, Maine, California en Nevada zijn er meer fans te vinden dan in Hawaï. Ook slechts 1% van de mensen uit de staat Kansas overweegt om ansjovis op hun pizza te leggen, terwijl dat in Delaware 63% is.

Als het gaat over de manier waarop de pizza wordt klaargemaakt, dan is een duidelijke meerderheid fan van de Napolitaanse manier. Daarbij gebruiken de chefs traditionele ovens die branden op kool of hout. Zij zijn populairder dan onder andere de gasovens. De favoriete drank van de Amerikanen bij hun pizza is een klassieke Cola. Daarna volgt frisdrank met citroensmaak, gemberbier en frisdrank met appelsiensmaak.