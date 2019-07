Wimbledon: Kirsten Flipkens stoot door in dubbelspel

Kirsten Flipkens heeft zich aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson geplaatst voor de tweede ronde van het vrouwen dubbelspel op Wimbledon. Het duo haalde het op het Londense gras in twee sets van de Zwitserse Belinda Bencic en de Slovaakse Viktoria Kuzmova. Na 1 uur en 39 minuten stond de 7-6 (7/4) en 6-4 eindstand op het scorebord. In de tweede ronde spelen Flipkens en Larsson, die het twaalfde reekshoofd vormen, tegen de Oekraïense Nadiia Kichenok en de Amerikaanse Abigail Spears of de Duitse Andrea Petkovic en de Amerikaanse Sofia Kenin.

In het enkeltoernooi verloor Kirsten Flipkens (WTA 103) vandaag in de tweede ronde met 7-6 (7/3) en 6-3 van de Taiwanese Hsieh Su-Wei (WTA 29).







Ook Greet Minnen en Alison Van Uytvanck hebben zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde (zestiende finales) van het dubbelspel van Wimbledon. Het Belgische paar klopte in de eerste ronde op het Londense gras thuisspeelsters Freya Christie en Katie Swan in twee sets: 7-5 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 27 minuten. In de volgende ronde wachten Hao-Ching Chan en Latisha Chan, het negende reekshoofd uit Taiwain. Zij haalden het van de Britse tandem Harriet Dart en Katy Dunne in 6-2 en 6-4.

Steve Darcis (ATP 221) is dan weer uitgeschakeld in de tweede ronde. Hij verloor in drie sets van de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 22), het 23e reekshoofd. “Shark” ging op court 16 onderuit met 6-3, 6-2 en 6-4. De wedstrijd duurde 1 uur en 33 minuten.

Voorts kent ook David Goffin (ATP 23) zijn tegenstander in de derde ronde (zestiende finales) van Wimbledon: hij neemt het op tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 13). Elfde reekshoofd Medvedev versloeg vandaag de Australiër Alexei Popyrin (ATP 101) met 6-7 (6/8), 6-1, 6-4 en 6-4. Goffin zette de Fransman Jeremy Chardy (ATP 81) opzij met 6-2, 6-4 en 6-3.

De 28-jarige Goffin en de 23-jarige Medvedev speelden een keer eerder tegen elkaar. Op de voorbije Australian Open ontmoetten de twee elkaar eveneens in de derde ronde. Medvedev haalde het toen met 6-2, 7-6 (7/3) en 6-3. (SPN, ALG, TSA, nl)

Bron: Belga