Wimbledon – Chardy na nederlaag tegen Goffin: “Ik vond geen oplossingen”

David Goffin (ATP 23) won woensdag in drie relatief korte sets van de Fransman Jérémy Chardy (ATP 81). Die laatste was na afloop lovend over het spel van Goffin. “Ik vond geen oplossingen”, zei Chardy aan L’Équipe. “Elke keer als ik iets probeerde, wist hij mij af te houden”, aldus de Fransman over Goffin. “De enige opening was er aan het begin van de tweede set, toen ik een breakpunt had, maar ik ben er absoluut niet van overtuigd dat ik de wedstrijd had kunnen doen kantelen. Een eerste probleem was dat David heel goed retourneerde, maar ook de rest van zijn spel was op hoog niveau.”

Chardy, een persoonlijke vriend van Goffin, bleef maar met complimenten zwaaien. “Hij speelde heel goed, en varieerde goed met zijn opslag. Hij verdient de overwinning en was veel sterker dan ik. Ik wil geen excuses zoeken. Als de tegenstander beter is, moet je dat accepteren.”

bron: Belga