Weerbericht – Zonnig en tot 23 graden

Woensdag blijft het droog en vrij zonnig. Er ontstaan overdag enkele stapelwolken, die in het noordwesten talrijker kunnen zijn. We halen maxima tussen 19 graden aan zee en in de Hoge Venen, en 24 graden in Belgisch Lotharingen. Er waait een matige wind uit noordoostelijke richtingen. In de loop van de namiddag bereikt een noordelijke zeebries het westen van het land. Dat voorspelt het KMI. Woensdagnacht is het helder tot lichtbewolkt. De minima zijn vrij laag en schommelen tussen 7 en 12 graden. De matige noorden- tot noordoostenwind wordt zwak.

Donderdag is het zonnig met stilaan wel vrij veel hoge sluierwolken vanaf het noorden. De maxima liggen rond 19 graden aan zee, 21 graden in de Hoge Venen en tussen 22 en 25 graden in de meeste streken. De wind waait zwak, aan zee meestal matig, uit het noordoosten tot het noorden.

Vrijdag wordt het zonnig met soms wat ‘mooiweerwolkjes’. Het kwik stijgt tot rond 25 graden of lokaal wat meer. De zwakke westelijke wind wordt later matig uit het noordwesten tot het noorden.

Zaterdag wisselen opklaringen en bewolkte perioden elkaar af. Een buitje is niet geheel uitgesloten. De maxima liggen rond 21 graden in het centrum. De wind waait meestal zwak tot soms matig uit het noordwesten tot noorden.

Zondag blijft het wisselend bewolkt. Er kan een lokale bui vallen. De maxima schommelen in de meeste streken rond 21 graden bij een meestal zwakke noordenwind.

bron: Belga