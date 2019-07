Twintig doden bij overstromingen in Siberië

Het aantal doden bij de vernietigende overstromingen in het oosten van Rusland is tot twintig opgelopen, zo hebben de autoriteiten gemeld. De meeste slachtoffers kwamen door verdrinking om het leven.

Onder de doden is een jong kind, zei een functionaris van de hulpdiensten in de regio Irkoetsk aan het Russische persbureau Interfax.

Door de stortregens van de voorbije weken in Siberië traden rivieren buiten hun oevers, wat tot zware overstromingen leidde. Bijna honderd woongebieden liepen onder, deelde het regionale bestuur mee. Ongeveer 1.500 mensen hadden medische verzorging nodig volgens de staatsmedia. Meer dan 200 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen.







bron: Belga