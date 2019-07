De Belgische langetermijnrente is vanochtend voor het eerst in de geschiedenis negatief. Omstreeks 8.30 uur stond de Belgische rente op tien jaar op -0,022 procent. Ook in Duitsland, Frankrijk, Finland, Nederland en Oostenrijk is de langetermijnrente negatief, zegt persagentschap Bloomberg.

bron: Belga