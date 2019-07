Asiel en Migratie – Nederlandse liberalen willen personen die migranten op zee oppikken vervolgen

De Nederlandse liberalen vinden dat “idealisten die doelbewust zonder toestemming op zee mensen uit gammele bootjes oppikken”, moeten worden vervolgd voor het faciliteren van mensensmokkel. Dat staat in een voorstel van VVD aan de Tweede Kamer in Nederland. De oproep krijgt steun van een Kamermeerderheid. De liberalen willen dat bemanningsleden van boten die onder de Nederlandse vlag varen – zoals de Sea-Watch 3 – een straf kunnen krijgen van maximaal vier jaar cel of een boete van maximaal 83.000 euro. Bovendien moeten de opdrachtgevers die zonder toestemming dergelijke “reddingsacties” doen naar Italiaans voorbeeld een boete krijgen, stelt de partij.

“Organisaties die doelbewust langs de kust varen van een gebied waar mensensmokkelaars actief zijn, vormen in de praktijk de laatste schakel in een keten van mensensmokkelaars die tot ver in Afrika reikt”, zegt VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. “Zij vormen feitelijk geen reddingsdienst, maar een veerdienst.”

Zaterdag kreeg Carola Rackete, de Duitse kapitein van het migrantenreddingsschip Sea-Watch 3, van Italië nog huisarrest opgelegd omdat zij voor haar schip de toegang tot de haven van Lampedusa had geforceerd. Rackete had haar schip met meer dan veertig migranten aan boord zonder toelating in Italiaanse wateren gestuurd en daarna de haven van Lampedusa aangedaan. Daarbij ramde zij een boot van de Italiaanse douane die dit probeerde te verhinderen. Zij zei dat het risico bestond dat migranten vertwijfeld overboord de dood zouden inspringen nadat zij reeds zeventien dagen op zee vertoefden.

De maatregelen tegen de kapitein lokten wereldwijd heel wat protest uit. Zo waarschuwde onder andere de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, Italië voor het “criminaliseren” van organisaties die migranten redden op de Middellandse Zee. Het huisarrest van Carola Rackete is sinds dinsdag weer opgeheven.

Bron: Belga