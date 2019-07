45.000 vaten whiskey in vlammen opgegaan in Kentucky

In een opslagplaats van Jim Beam in de Amerikaanse staat Kentucky, waar zowat 45.000 vaten bourbon waren opgeslagen, is een brand uitgebroken. Op beelden is woensdag een grote puinhoop te zien waaruit nog steeds vlammen tevoorschijn komen.

Volgens de krant Louisville Courier Journal is het vuur dinsdagavond laat ontstaan en is het dan naar een tweede opslagplaats overgeslagen. Op gezag van de hulpdiensten voegde het blad eraan toe dat de brandweer erin is geslaagd de tweede brand te blussen. In de buurt was een sterke bourbongeur waarneemnaar.

Whiskeybedrijf Beam Suntory, dat tot Jim Beam behoort, liet weten dat 45.000 vaten “relatief jonge” whiskey in vlammenn zijn opgegaan.

Volgens de eerste gegevens zou een blikseminslag de brand hebben veroorzaaktn, aldus het bedrijf, geciteerd door het NBC News.

Terwijl ze het vuur bestreed, probeerde de brandweer ook te voorkomen dat rivieren in de omgeving vervuild werden en maakte ze zich zorgen over vissen en andere wilde dieren in het gebied. Door de whiskey was de brand ook feller.

Bron: Belga