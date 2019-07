Moeder vermoordt haar twee dochters zodat ze ongestoord betaalde seks kan hebben

Een Britse vrouw wordt beschuldigd van de moord op haar twee dochters. De meisjes waren 3 jaar en 16 maanden jong.

Dinsdag is het proces tegen Louise Porton van start gegaan. Haar twee dochtertjes, Lexi (3) en Scarlett (16 maanden), stierven vorig jaar. Lexi op 15 januari, Scarlett 18 dagen later, op 1 februari. Bij beide meisjes was de doodsoorzaak verstikking door een blokkage van de luchtpijp.

Ongestoord leven leiden







Het 23-jarige model wordt ervan beschuldigd haar twee dochtertjes gestikt te hebben. Vermoed wordt dat de vrouw uit Warwickshire haar kinderen vermoordde zodat ze haar turbulente leven ongestoord kon leiden. Porton liet zich immers betalen voor seks en wilde op elk moment beschikbaar zijn voor mogelijke klanten. Zo had ze haar kinderen al meer dan eens alleen achtergelaten om haar ding te doen. Haar kinderen waren in haar ogen een last en verhinderden een leven zoals zij het wilde.

Zoektermen over verstikking

Toen Porton haar doodzieke dochter Lexi in het ziekenhuis kwam bezoeken, stuurde ze expliciete foto’s van zichzelf naar een man in ruil voor geld. “Als je genoeg geld geeft, kunnen we elkaar ontmoeten en zal ik met je vrijen. Met dat geld kan ik gaan winkelen”, stuurde ze hem.

Ook na de dood van Lexi toonde ze volgens de dokters weinig emotie en gedroeg ze zich afstandelijk. Op haar smartphone werden overigens zoektermen teruggevonden die te maken hadden met verstikking. “Kan je sterven als je neus dichtgeknepen wordt en er tape op je mond zit?” en “Hoe lang na verdrinking kan iemand gereanimeerd worden?”, lazen de onderzoekers.

Conclusie trekken

Strafpleiter Oliver Saxby kon niet anders dan concluderen dat Louise Porton schuldig is aan de moord op haar dochters. “Gezien het feit dat beide dochters snel achter elkaar onverklaarbaar stierven door een blokkage van de luchtpijp, is het niet moeilijk om de conclusie te trekken dat de beklaagde hier achter zit. En gezien haar turbulente leven lijkt het dat ze tijd en ruimte zocht om haar leven te leiden zoals ze het wilde, en dat haar twee kinderen dat soms verhinderden”, klinkt het in The Daily Mail.

Porton ontkent de moorden. Het proces zal drie weken duren.