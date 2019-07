Daarom ligt nieuwe clip van Madonna onder vuur

Vorige week liet Madonna de videoclip voor het nummer ‘God Contol’ op de wereld los, waarmee de Britse zangeres protesteert tegen wapengeweld. Maar velen bekritiseren Madonna nu omdat de clip te expliciet zou zijn. Een van de critici is Emma González, zij overleefde de schietpartij op de Parkland-school in Florida in 2018.

In de videoclip is te zien hoe Madonna en een groepje feestgangers neergemaaid worden op de dansvloer. Al snel werd door kijkers de vergelijking gemaakt met de schietpartij in de nachtclub Pulse in 2016, waarbij 49 mensen om het leven kwamen.

"Dit is de realiteit"







De ‘Queen of Pop’ vertelde aan de Amerikaanse zender CNN dat de gruwelijke scènes noodzakelijk waren om een punt te maken. “Je moet begrijpen dat dit echt gebeurt. Wapens moorden. Een kogel raast door je lichaam en neemt je leven terwijl je op de grond valt en je doodbloedt. Ik bedoel, dit is de realiteit.”

“Mensen kunnen naar explicietie scènes kijken in actiefilms en dat vinden ze oké, maar wanneer het over de realiteit gaat, over je eigen land, dan is het te expliciet”, ging de 60-jarige zangeres verder.

This is your wake up call. Gun violence disproportionately affects children, teenagers and the marginalized in our communities. Honor the victims and demand GUN CONTROL. NOW. Volunteer, stand up, donate, reach out. — Madonna (@Madonna) 26 juni 2019

“Niet de juiste manier”

Ondanks haar argumenten, veroordeelt Emma González Madonna voor haar creatieve keuzes en ongevoeligheid. “Ze moest op voorhand een waarschuwing de wereld insturen over de inhoud van haar clip, VOORAL aan de slachtoffers van Pulse, VOORAL omdat de videoclip net uitkwam na de verjaardag van de schietpartij op 12 juni”, schreef de activiste op Twitter. “Dit is de niet de juiste manier om over wapengeweld te praten.”

She should have sent out a message warning what her new video contained, ESPECIALLY to the Pulse Victims, ESPECIALLY as it was released Just After the Anniversary on June 12th. — Emma González (@Emma4Change) 29 juni 2019

Ook Pulse-overlever Patience Carter steekt haar kritiek niet onder stoelen of banken. “Ik snap Madonnas intentie, maar na 45 seconden moest ik stoppen met kijken”, aldus Carter op Twitter. “Ze had een ander creatief pad moeten nemen om wapengeweld aan te kaarten.”