BIZAR. Chinese overheid bespioneert toeristen met smartphone-app

De Chinese regering zou een verborgen app bij toeristen installeren bij een bezoek aan het land en hen daarmee bespioneren. Via het programma ‘Fengcai’ krijgen ze toegang tot persoonlijke informatie en de app scant ook naar bezwaarlijk materiaal. Dat blijkt uit een onderzoek door de Britse krant The Guardian, The New York Times en de Duitse openbare omroep NDR.

Toeristen die vanuit Kirgizië langs de provincie Xinjiang naar China willen komen, worden aan de grens gevraagd om hun smartphone te ontgrendelen. Op die manier kunnen Chinese ambtenaren hun smartphone meenemen naar een aparte ruimte en installeren ze er software op. De reizigers worden hier echter niet van op de hoogte gebracht.

Persoonlijke gegevens







De app verzamelt persoonlijk gegevens zoals contacten, agenda-items, sms’en, locatiegegevens en oproeplijsten. Daarnaast inspecteert de app of het toestel foto’s, video’s, documenten of audio bevat dat matcht met een lijst van 73.000 onderdelen of onderwerpen die voor de Chinese overheid als verdacht gelden.

Japanse heavy-metalband

Journalisten konden deze lijst inkijken en vonden er vooral onderwerpen die betrekking hebben tot islamitisch terrorisme of bestanden die te maken hebben met Tibet of Taiwan, twee gebieden die China niet erkent als zijnde onafhankelijk.

Maar er waren even goed onderdelen in de lijst te vinden die niets met terrorisme te maken hebben, zoals Koranverzen, een foto van de Dalai Lama en zelfs een liedje van een Japanse heavy-metalband.

Heropvoedingskampen

De bewoners van de Xinjiang provincie zijn overwegend moslim en zouden al jaren worden gecontroleerd door de Chinese overheid. Eerder kwam China ook al in opspraak omdat het duizenden Oeigoeren en andere moslims in zogenaamde heropvoedingskampen zou opsluiten.