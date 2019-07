Verstekeling valt uit vliegtuig in Londense tuin

Een man, die als verstekeling aan boord zat van een vliegtuig van Kenya Airways, is zondagmiddag uit het vliegtuig gevallen, recht in een Londense tuin. Het bevroren lichaam van de man kwam vlak naast een man die aan het zonnen was terecht. De verstekeling had zich verborgen in het landingsgestel van het vliegtuig, meldde Scotland Yard gisteravond. De man viel uit het toestel toen dat de landing inzette op de luchthaven Londen Heathrow. De politie ontdekte later in het landingsgestel een tas, water en levensmiddelen.

Ooggetuigen verklaarden dat het lichaam van de man “een ijsblok” geworden was. De verstekeling zou ongeveer een meter naast de man zijn terechtgekomen die aan het zonnen was, zei een buur aan het Britse nieuwsagentschap PA. Kenya Airways liet weten dat het toestel ongeveer 7.000 kilometer had afgelegd in 9 uur.







Dergelijke tragedies komen wel vaker voor. Veel verstekelingen bevriezen al in het vliegtuig of vallen door zuurstofgebrek vanop grote hoogte. Een Afrikaan die zich in een vliegtuig had verborgen, werd in 2012 dood teruggevonden op het trottoir in Londen. In 2015 viel een lichaam op het dak van een winkel in de hoofdstad bij het aanvliegen op Heathrow.

Bron: Belga