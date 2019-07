Verdwaalpaal ‘lachend kakske’ is terecht

De gestolen verdwaalpaal met het ‘lachend kakske’ in Oostende is terecht. Dat meldt burgemeester Bart Tommelein in een tweet. De verdwaalpaal werd afgelopen nacht gestolen door enkele Leuvense jongeren. De paal wordt nu zo snel mogelijk teruggeplaatst op het Nieuwe Strand in Oostende. Doordat de jongeren zelf beelden van hun diefstal op sociale media plaatsten, was de politie hen al snel op het spoor. De jongeren uit Leuven namen rond 1 uur afgelopen nacht de paal mee naar hun appartement waar ze een stevig feestje hielden nadien. Dat is te zien aan de flessen alcoholische drank op de foto’s van de Leuvense jongeren. De politie zal nu verdere stappen ondernemen. Burgemeester Tommelein hoopt dat ze hier niet zomaar mee wegkomen en de kosten van de schade zullen terugbetalen. Een verdwaalpaal kost namelijk zo’n 2.500 euro.

bron: Belga