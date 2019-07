“Iran speelt met vuur”

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump speelt Iran met vuur. Dat heeft hij maandag verklaard nadat blijkt dat Iran de limiet op laagverrijkt uranium heeft overschreden. “Ze weten wat ze doen”, verklaarde de Amerikaanse president. “Ze weten met wat ze spelen, ze spelen met vuur.” Het Witte Huis had eerder al gereageerd op de aankondiging van Iran. “De VS en hun bondgenoten zullen Iran nooit toestaan om kernwapens te ontwikkelen”, klonk het. Ze zijn ook bereid om de “maximale druk” op Iran te blijven uitoefenen.

De nucleaire deal van 2015 legt beperkingen op aan de nucleaire ambities van Teheran, in ruil voor de opheffing van economische sancties. In de overeenkomst staat te lezen dat Iran niet meer dan 300 kilogram uranium mag verrijken tot de bovengrens van 3,67 procent. Iran had eerder al aangekondigd dat het die limieten begin juli zou overschrijden als de VS hun sancties niet zouden versoepelen.

Bron: Belga