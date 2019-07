Frans Timmermans ziet af van zitje in Europees Parlement

De Nederlander Frans Timmermans (PvdA) ziet af van zijn zetel in het Europees Parlement. Hij heeft dat volgens zijn woordvoerster vandaag schriftelijk laten weten aan uittredend parlementsvoorzitter Antonio Tajani. Timmermans, die de voorbije vijf jaar de eerste vicevoorzitter was van de Europese Commissie, leidde zijn partij bij de Europese verkiezingen naar winst en wil graag de nieuwe voorzitter van de Commissie worden. De 28 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese lidstaten komen vandaag opnieuw bijeen in een poging een akkoord te vinden over de verdeling van de Europese topjobs, waaronder die van het voorzitterschap van de Europese Commissie. De naam van Timmermans circuleert nog steeds voor die functie.

In het Europees Parlement zal Timmermans’ zetel zal worden ingenomen door zijn partijgenote Lara Wolters. De vijf andere PvdA’ers zijn vanochtend al geïnstalleerd in het nieuwe parlement.







De PvdA haalde met Timmermans als lijsttrekker zes zetels bij de Europese verkiezingen. Hij kreeg 840.000 voorkeurstemmen.

Bron: Belga