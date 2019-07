EU-topjobs – Italiaan Sassoli door sociaaldemocraten voorgedragen als kandidaat-voorzitter EU-Parlement

De Italiaan David Sassoli is door de sociaaldemocratische fractie van het Europees Parlement voorgedragen als kandidaat-voorzitter van dat parlement. Hij neemt het woensdagochtend, in de eerste ronde van de voorzittersverkiezingen, op tegen drie tegenkandidaten. Het was pas nadat de Europese Raad de vacante Europese topjobs had ingevuld, dat de S&D-fractie dinsdag moest beslissen of ze een kandidaat-voorzitter zou voordragen. In het kader van hun compromis kwamen de Europese leiders namelijk ook overeen dat het voorzitterschap van het parlement, waar ze strikt genomen niets over te zeggen hebben, de komende 2,5 jaar door een sociaaldemocraat moet waargenomen worden. De tweede helft van de legislatuur zou een christendemocraat van de EVP de voorzittershamer mogen hanteren.

Op haar fractievergadering besliste de S&D dinsdagavond om David Sassoli voor te dragen. De 63-jarige Italiaan zit al sinds 2009 in het Europees Parlement en was de afgelopen vijf jaar een van de ondervoorzitters van het halfrond. Hij is in eigen land lid van de Partito Democratico.

Woensdag verkiezen de Europees Parlementsleden hun nieuwe voorzitter. In de eerste ronde neemt Sassoli het op tegen de Duitse Ska Keller (Groenen), de Tsjech Jan Zahradil (ECR) en de Spaanse Sira Rego (extreemlinks, GUE). Omdat de EVP-fractie het compromis dat in de schoot van de Raad werd uitgewerkt steunt, wil de grootste fractie geen kandidaat nomineren. Ook de liberalen van Renew Europe schuiven niemand naar voren.

Als geen van de vier kandidaten woensdagochtend een absolute meerderheid haalt, wordt er tegen de middag een tweede stemronde georganiseerd. Daarvoor mogen andere MEP’s hun kandidatuur indienen.

Tijdens hun fractievergadering bespraken de sociaaldemocraten ook de nominatie van Ursula von der Leyen als kandidaat-Commissievoorzitter. Volgens een bron binnen de fractie is de aversie tegen de Duitse groot. Maar of die groot genoeg is om de voordracht van von der Leyen te kelderen, is nog maar de vraag. De EVP liet bij monde van fractievoorzitter Manfred Weber al weten dat ze haar wel zal steunen.

