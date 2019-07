EU-topjobs – EVP-fractie steunt voordracht Ursula von der Leyen

In het Europees Parlement zal de Europese Volkspartij de voordracht van de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen (CDU) als voorzitter van de Europese Commissie goedkeuren. Dat heeft fractievoorzitter en voormalig kandidaat-Commissievoorzitter Manfred Weber dinsdagavond gezegd, na intern overleg. Volgens de Duitser is de EVP “altijd een verantwoordelijke partij geweest” en is ze ook nu bereid om haar steun te verlenen aan de namen die de Europese Raad naar voren heeft geschoven om de vacante topjobs in te vullen. Behalve over von der Leyen als Commissievoorzitter, zal het Europees Parlement zich ook moeten uitspreken over de voordracht van Josep Borrell als Hoge Vertegenwoordiger (omdat hij in die hoedanigheid ook Europees commissaris zal zijn) en die van Christine Lagarde als ECB-voorzitter. In de benoeming van Charles Michel als Europees president heeft het parlement geen inspraak.

“De EVP is de grootste familie in het Europees Parlement, we hebben van de kiezer een duidelijk mandaat gekregen om de Europese Unie te leiden”, zei Weber. “Het is daarom goed dat het Commissievoorzitterschap nog steeds in handen van de EVP is. De uitslag van de Europese verkiezingen moet worden gerespecteerd.”

Toch spreekt Weber ook van een trieste dag. De keuze van de Europese leiders komt er op neer dat geen van de Spitzenkandidaten Commissievoorzitter kan worden. “De EVP heeft voor een meer democratisch Europa gevochten, maar als we zien hoe de Raad met de procedure is omgesprongen, is het een droevige dag voor ons.”

Volgens Weber moet ook het compromis gevolgd worden dat de leiders hebben uitgewerkt voor het voorzitterschap van het Europees Parlement. Ook al beslist het parlement op papier autonoom over wie het halfrond mag leiden, vinden de leiders dat een sociaaldemocraat de eerste 2,5 jaar de voorzittershamer mag hanteren en een christendemocraat de volgende 2,5 jaar. “Dit zijn de twee leidende politieke families”, aldus nog Weber.

De verkiezing van wie het parlement tijdens de eerste helft van de legislatuur mag leiden, vindt morgen/woensdag plaats. Het was dinsdag om 22.15 uur nog afwachten of de sociaaldemocratische S&D net als Webers EVP zal meestappen in het compromis, en zo ja, wie ze nomineert als parlementsvoorzitter.

bron: Belga