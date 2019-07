Behandeling Franse comapatiënt Vincent Lambert stopgezet

De behandeling van Fransman Vincent Lambert, die zich al een tiental jaar in een vegetatieve toestand bevindt, zal weer stopgezet worden. Zijn arts heeft beslist om de kunstmatige voeding van Lambert nog vandaag te beëindigen, berichten het Franse nieuwsagentschap AFP en andere Franse media. Het Franse Hooggerechtshof effende vrijdag, na een jarenlang juridische strijd, de weg om de behandeling van de nu 42-jarige patiënt stop te zetten. Lambert verongelukte een tiental jaar geleden bij een verkeersongeval en raakte daarbij zwaargewond aan het hoofd. Sindsdien verkeert hij in een soort vegetatieve toestand. In mei is de behandeling al eens stopgezet, maar op rechterlijk bevel nog dezelfde dag hervat.

De familie van de vroegere verpleegkundige is diep verdeeld: terwijl zijn echtgenote haar man wil laten sterven, willen zijn katholieke ouders dat met alle macht verhinderen. Ze spanden bij alle instanties een proces aan en trokken zelfs tevergeefs naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.







Gisteren nog wendde Lamberts moeder Viviane zich opnieuw tot de Verenigde Naties. En de advocaat van Lamberts ouders reageerde vrijdag al met een dreigement op de beslissing in cassatie. Ze zullen de behandelende arts voor moord voor de rechter brengen, zei advocaat Jérôme Triomphe.

bron: Belga