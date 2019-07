Annelien Coorevits en Olivier Deschacht uit elkaar: “Er zijn heel weinig mensen die ik volledig vertrouw”

Het sprookje tussen Annelien Coorevits en Olivier Deschacht is uit. Na een relatie van twaalf jaar heeft het koppel besloten uit elkaar te gaan. “Ik denk dat elke mens met heel veel verschillende mensen gelukkig zou kunnen zijn”, liet Coorevits onlangs nog ontvallen.

Anderhalf jaar geleden stapten Annelien Coorevits en Olivier Deschacht in het huwelijksbootje. Nu, na een relatie van twaalf jaar en drie crisismomenten, is het over & out tussen de twee. Volgens Dag Allemaal zijn ze al een tijdje als vrienden uit elkaar en woont Coorevits alleen in een huis niet ver van hun gezinswoning. De scheiding is echter nog niet ingezet. Coorevits en Deschacht hebben twee kinderen: een dochtertje Elena (8) en zoontje Luís (4).

Verschillende opvattingen over opvoeding







In een recent interview met Humo leek er al een haar in de boter te zitten. Coorevits had het daarin opvallend weinig over haar echtgenoot. “Er zijn heel weinig mensen die ik volledig vertrouw. Mijn zussen, mijn broer en nog twee vrienden die ik al ken van toen ik 13 was: dat zal het ongeveer zijn”, klonk het toen.

En wanneer het over de opvoeding van hun kinderen gaat, heeft ze ook een opvallende mening. “Over sommige aspecten van de opvoeding hebben we nogal verschillende opvattingen – en die van mij zijn bijna altijd beter, vind ik”.

Timing en toeval

In hetzelfde interview vertelt Coorevits dat ze niet gelooft in “het concept van de ware, van de soulmate”. “Ik denk dat elke mens met heel veel verschillende mensen gelukkig zou kunnen zijn. En dat het vooral van timing en toeval afhangt bij wie je uiteindelijk terechtkomt. Ik zie Olivier enorm graag, hè. Maar als Disney-fan vond ik het jammer dat met ouder worden ook het besef kwam dat de prins op het witte paard niet bestaat. (lacht) Eigenlijk zou er een sequel moeten komen op al die sprookjes. Wat gebeurt er tien jaar nadat Sneeuwwitje en de prins samen te paard zijn weggereden?”, zei ze.