Wimbledon – Kirsten Flipkens in tweede ronde tegen Hsieh Su-Wei

Kirsten Flipkens ontmoet in de tweede ronde van Wimbledon de Taiwanese Hsieh Su-Wei (WTA-29). Die zette maandagavond de Letlandse Jelena Ostapenko (WTA-37), de Roland-Garros-winnares van 2007, vlot met tweemaal 6-2 opzij. Eerder op de dag plaatste Flipkens zich door de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA-143) met 6-1 en 6-3 te verslaan. In de onderlinge confrontaties met Hsieh leidt Flipkens met 2-1. De 33-jarige Antwerpse versloeg haar Taiwanese leeftijdgenote in 2006 voor een plaats op de hoofdtabel van het US Open en in 2017 in de eerste kwalificatieronde van Cincinnati, maar Hsieh won wel het enige vorige duel op gras, in 2017 in de kwalificaties in Eastbourne.

bron: Belga