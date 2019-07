Groen bezorgd over “ontwikkelingen” in Vlaamse regeringsonderhandelingen

Groen-voorzitster Meyrem Almaci is bezorgd over “de ontwikkelingen in de Vlaamse onderhandelingen”. Dat heeft ze vandaag na afloop van het partijbestuur van Groen gezegd. Vlaams formateur en N-VA-voorzitter Bart De Wever nodigde Groen, in tegenstelling tot CD&V, Open Vld en sp.a, niet uit om een eerste onderhandelingsnota te bekijken. Almaci betreurt dat “na weken intensieve onderhandelingen” tussen De Wever en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken enkel de traditionele partijen zijn uitgenodigd, “die allen verloren hebben tijdens de verkiezingen”.

“We kunnen ons niet voorstellen dat de CD&V, Open Vld en sp.a zomaar meestappen in deze werkwijze”, zegt de Groen-voorzitster. “Vlaams Belang als co-auteur van een regeerakkoord is nefast voor de toekomst van Vlaanderen. We mogen ons als democraten niet uit elkaar laten spelen op onze cruciale waarden en mensen niet verdelen in A- en B-burgers.”







bron: Belga