Chinezen hebben geen visum meer nodig om naar Iran te reizen

Chinezen die Iran willen bezoeken hebben voortaan geen visum meer nodig. Dat meldt het Iraanse officiële persagentschap Irna. Teheran wil zo het toerisme naar het land stimuleren, in de strijd tegen een diepe economische crisis. Iran heeft moeite om de effecten van de Amerikaanse sancties het hoofd te bieden, die opnieuw werden ingevoerd na de unilaterale terugtrekking uit het internationaal nucleair akkoord door de VS in 2018.

Door het akkoord was Iran in staat om zijn economie na jaren van sancties te herstellen en zijn olie-export te versterken. De nieuwe sancties tegen Iran – vergezeld van represailles tegen landen die de sancties schenden – hebben echter gezorgd voor een terugval van die export. China is een van de laatste grote klanten van Iran.

De visumuitzondering voor China moet ervoor zorgen dat jaarlijks 2 miljoen Chinezen Iran bezoeken, aldus het hoofd van de toeristische autoriteiten. Omdat het toerisme niet gesanctioneerd kon worden, kan het een goed alternatief zijn voor de olie-industrie, klinkt het nog. Volgens Irna hebben tussen maart 2018 en maart 2019 52.000 Chinezen Iran bezocht.

Iran kondigde eerder ook al aan dat het geen stempels meer zal zetten in de paspoorten van toeristen, waardoor de toeristen niet meer riskeren om vanwege de sancties de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd te worden.

