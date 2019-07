Biowinkels halen platte kaas uit de handel

Een aantal biowinkels in Brussel en Wallonië halen platte kaas op basis van rauwe melk uit de handel omdat er mogelijk Listeria monocytogenes en stafylokokken aanwezig zijn in het product. Dat melden het bedrijf La Ferme de Neubempt en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) maandagavond. In overleg met het FAVV haalt La Ferme de Neubempt het product “maquée au lait cru” (plattekaas op basis van rauwe melk) uit de handel en roept het product terug van bij de consumenten wegens aanwezigheid van Listeria monocytogenes en stafylokokken. La Ferme de Neubempt vraagt haar klanten om dit product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt.

Beschrijving van het product:

– Naam van het product: maquée au lait cru (plattekaas op basis van rauwe melk)

– Merk: la Ferme de Neubempt

– Uiterste consumptiedatum: te gebruiken tot 05/07/2019

– Lotnummer: 05/07/2019

– Aard van de verpakking: glazen pot

– Gewicht : 190 gram.

Het product werd verdeeld door verschillende biowinkels in Brussel en Wallonië.

Voor meer informatie kan de consument contact opnemen met: Remi Hardy (0494/48.34.30) of via [email protected]

bron: Belga