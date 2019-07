Alarm bij Zuid-Koreaans leger voor zwerm vogels boven gedemilitariseerde zone

Een eerdere melding van het Zuid-Koreaanse leger over een onbekend object in de lucht boven de gedemilitariseerde zone tussen Noord-Korea en Zuid-Korea, blijkt om een zwerm vogels te gaan. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap op vandaag. Eerder was het niet duidelijk of het onbekende object, dat zo’n 4,5 kilometer boven de grond werd gesignaleerd, een vliegtuig was. In een reactie daarop had het Zuid-Koreaanse leger gezegd “maatregelen te nemen” en stelde het meerdere vliegtuigen in staat van paraatheid. Ondertussen werd duidelijk dat het slechts over vogels gaat.

Na een akkoord tussen de Noord- en Zuid-Korea vorig jaar, werd de gedemilitariseerde zone ook een no-flyzone. Er mag niets in het luchtruim boven de zone vliegen.







Bron: Belga