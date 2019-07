Werknemer van callcenter neemt ontslag op hilarische wijze

Een afscheidskaartje van een Britse jongeman is viraal gegaan. De man trekt de deur achter zich dicht met een wel heel humoristische noot.

Sam Baines werkt in een callcenter in de Engelse stad Sheffield. Onlangs liet de 22-jarige man weten dat hij een punt achter zijn job wil zetten, maar de manier waarop deed zijn collega’s schaterlachen.







Hij kocht een condoleancekaartje en schreef erop: “Mijn laatste werkdag is 28 juli. Liefs, Sam”. Daaronder staat: “Ik denk aan je in deze moeilijke tijden”. En aan de voorkant lezen we: “Gecondoleerd met uw verlies”.

Lachen op de werkvloer

Baines verduidelijkte dat humor hoog in het vaandel gedragen wordt in het callcenter. “We zijn een hecht team met een fantastische manager. We maken voortdurend grapjes en lachen erop los. Ik wilde nog een laatste keer creatief uit de hoek komen. Ik wist dat mijn baas het grappig zou vinden, dus ik was niet bang voor zijn reactie”

“Ik kwam op dit idee omdat ik altijd lachte over hoe hard ze me zouden missen als ik er niet meer zou werken. Een condoleancekaartje leek me dus de perfecte manier om het af te sluiten”, vertelt hij aan Metro.co.uk.