Wat maakt een borst een borst? Taboob zoekt het uit

Borsten. Boobies. Tetten. Hoe je ze ook noemt, sociale media en Instagram in het bijzonder zijn er geen fan van. Alhoewel die stelling wel enige nuance verdient: mannentepels zijn geen probleem, maar die van vrouwen zijn ongepast. Maar hoe gaan sociale media te werk bij het blokkeren van die content? Dat wil Taboob onderzoeken.

Als je blote borstenfoto geblokkeerd wordt op Instagram, komt daar geen fysiek persoon aan te pas. Een algoritme beslist welke foto’s offline gehaald worden en welke gewoon mogen blijven staan. Dat vernuftig staaltje technologie kan zogenaamd mannen- en vrouwenborsten van elkaar onderscheiden, maar veel meer is er niet over geweten.

Algoritme







De Belgische Instagrampagina Taboob vond het tijd om daar verandering in te brengen. Het is sowieso nogal arbitrair om mannen- en vrouwenborsten niet op hetzelfde niveau te zetten, maar dat is lang niet het enige probleem. “Instagrams algoritme werd ontworpen om naakte vrouwenborsten te blokkeren. Maar waardoor wordt die functie getriggerd? Zou Instagram een borst nog altijd als zodanig beschouwen als de tepel even lang was als de neus van Pinocchio? Of tussen een broodje geperst zat? Of schuilging achter een laag ijs? Taboob onderzoekt wat een borst tot borst maakt en wanneer er volgens Instagram niet langer sprake is van een borst”, aldus de initiatiefnemers van Taboob, Noortje Palmers en Jasper Declercq.

Think Pink

In de praktijk zullen er vanaf vandaag meer dan 75 tepels op de Instagrampagina van Taboob verschijnen, allen gehuld in een andere vermomming. Al die foto’s zijn genummerd, zodat het makkelijk is om te achterhalen welke borsten werden geblokkeerd en welke gewoon mochten blijven staan. Veel kiekjes zullen er waarschijnlijk niet overblijven, maar interessant is het project alleszins wel. De foto’s zullen achteraf ook nog tentoongesteld worden in de Ingrid Deuss Gallery in Antwerpen, waar enthousiaste kopers een origineel op de kop kunnen tikken. De opbrengst daarvan gaat naar Think Pink, de organisatie die zich inzet tegen borstkanker.