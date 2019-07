Rock Werchter en de vijf obstakels die het overwon

Een festival is één groot feest, maar af en toe proberen boosdoeners de pret te bederven. Rock Werchter trok er zich niks van aan en rekende voor eens en voor altijd af met deze vijf lastposten.

1. De processierups

Nog nooit stond een rups zo in het middelpunt van de belangstelling. De processierups, waarvan de haartjes jeukende huiduitslag veroorzaken, had zich namelijk in de eikenbomen op de wei en de campings genesteld. De brandweer had de handen vol met deze kriebelige beestjes te vernietigen en moest zelfs het deel van het festivalterrein met schaarse schaduw afsluiten. De festivalgangers bleven zo wel gevrijwaard van rode bulten en konden rustig verder feesten.

Deze editie gaat misschien wel de geschiedenis in als de heetste Rock Werchter ooit. Vooral zaterdag was het puffen en zweten met temperaturen tot 33 graden. Toegegeven, het ging er wat trager aan toe, maar het terrein liep vol voor artiesten als King Princess, Bear’s Den, Florence and the Machine en Mumford and Sons. Bezoekers beschermden zichzelf tegen de zon met bonte hoofddeksels. Dat was ook Macklemore niet ontgaan. Hij kleurde de wei nog blauwer met zijn eigen KBC-hoedje en sprong als een Duracel-konijn over het podium. Het publiek vergat de warmte en ging hem achterna.

3. Hoogtevrees

P!NK sloot de eerste festivaldag af en werd meteen hét hoogtepunt van het festival. Letterlijk en figuurlijk. De Amerikaanse zangeres liet zich niet tegenhouden door de zwaartekracht. Tijdens ‘Secrets’ volbracht ze een Cirque du Soleil-waardige act en bij het slotnummer ‘So What’ tuimelde ze over de hoofden van haar fans.

4. Vestimentaire keuzestress

Als je niet kan kiezen, draag je toch gewoon meerdere outfits? De artiesten op Werchter verdwenen weleens van het podium om weer op te komen met een nieuwe look. Janelle Monáe stapte vlotjes over van knielaarzen naar blote voeten en P!NK haalde verschillende leren jasjes en glitter bodysuits uit de kast. Bij Kylie Minogue moesten de kledingwissels dan weer een slappe show verbergen. Enkel de rockers van The Cure hielden het twee uur lang vol met hun signature zwarte look.

5. Seksuele vooroordelen

Als er één boodschap was die luid weerklonk, was het wel die van de universele liefde. De LGBTQI+-gemeenschap heeft Werchter duidelijk veroverd en voor bekrompen geesten was geen plaats. P!NK wapperde met de regenboogvlag, Janelle Monáe droeg een vaginabroek, Olly Alexander van Years & Years voguede erop los en de frontman van Yungblud huppelde over het podium in een jurk en kuste een mannelijk bandlid vol op de mond. En het publiek zag dat het goed was.

Janne Vandevelde